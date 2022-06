Drewniane drzwi, które inspirują

Istnieje kilka typów drzwi, które są 'klasyką klasyki' i to jest właśnie jeden z nich – drewniane drzwi z szybą. Dzięki dodanej szybie w domu mamy więcej światła, jednak przez to drzwi nie są już tak wytrzymałe, jak gdyby były wykonane wyłącznie z drewna. To w jakich proporcjach dodane jest drewno zależy od całej aranżacji wejścia.