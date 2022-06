Szafy i komody do małych pomieszczeń

W mniejszych pomieszczeniach, a szczególnie przedpokojach często mamy problem ze zmieszczeniem szafy i dodatkowo ławki, a co dopiero jeśli chcemy to zrobić w estetyczny sposób. Jednak patrząc na prostą szafę, która jednocześnie ma miejsce przeznaczone na wygodną ławkę z przyjemnym obiciem, okazuje się, że jest to możliwe i to w wydaniu glamour. Szafa do przedpokoju, która sięga od podłogi aż do sufitu z pewnością zmieścimy wiele okryć wierzchnich i obuwia. Szuflady okazują się przydatne, gdy chcemy schować gdzieś zimowe rękawiczki i szalik.