Charlie i fabryka czekolady

Każdy z nas od czasu do czasu ma ochotę ponownie stać się dzieckiem i zatopić się w szalonej, wszechogarniającej zabawie. Beztroskie czasy dzieciństwa przywodzą nam na myśl miłe, pełne słodkości wspomnienia.

Zaprojektowane przez Pasquale Gentile Architects, to współczesne studio ciast TORTEeDRITTE oferuje wszystko to, co tylko możesz sobie wymarzyć, od pieczenia ciast po bajeczne dekoracje, każdy element osadzony w dziwacznej, zabawnej scenerii.