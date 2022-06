Spraw by Twoja kuchnia była niepowtarzalna

Kuchnia to wyjątkowo trudne do urządzenia pomieszczenie. Praktyczne rozwiązania są koniecznością, przygotowywanie posiłków powinno przecież sprawiać nam przyjemność, a przechowywanie produktów nie być uciążliwe. Z drugiej jednak strony nie jest to pokój gospodarczy czy garaż, gdzie funkcja króluje nad formą. Kuchnie często tworzą część otwartych przestrzeni publicznych domu, jest to strefa reprezentacyjna, do której zaglądają goście i miejsce, gdzie powinna panować domowa, swobodna atmosfera.

Wśród wielu niełatwych wyborów, których musimy dokonać, jednym z trudniejszych jest decyzja o wystroju ścian. W dzisiejszym Katalogu Inspiracji pokażemy Wam ciekawe ściany z wielu pięknych kuchni. Z pewnością znajdziecie coś dla siebie!