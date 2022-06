Lustra do przedpokoju – 10 inspiracji

Przedpokój jest często pomijany podczas aranżacji domu, ponieważ zostawiamy go na koniec, jako pomieszczenie mniej istotne – przecież nie spędzamy w nim tyle czasu, co w salonie. Jednak to właśnie przedpokój jest odpowiedzialny za pierwsze wrażenie, jakie nasze mieszkanie, czy dom wywrze na gościach. Dla nas najważniejszy jest niekoniecznie jego wygląd, ale funkcjonalność – na szczęście można to bardzo łatwo ze sobą połączyć. W wielu mieszkaniach przedpokój jest tak mały, że nie zmieścimy ławki, czy siedziska, ani nawet małej komody, ale jedno jest pewne – nie może zabraknąć lustra do przedpokoju.

Wybraliśmy kilka luster o różnej wielkości, kształcie i designie, aby każdy znalazł inspirację dla własnego przedpokoju.