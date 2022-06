Przed i po: 5 renowacji do skopiowania

W czwartym projekcie omawianych dziś metamorfoz wyraźnie widzimy różnice pomiędzy tym, co przed i tym, co po remoncie. To, co dawniej było zwyczajnym i wąskim korytarzem, zostało przekształcone w bardzo funkcjonalną i obszerną przestrzeń. Strzałem w dziesiątkę okazało się tu wstawienie na miarę przygotowanych szaf wnękowych na całej długości ściany. Struktura ma bardzo dyskretny i prosty styl, któremu nie można odmówić elegancji.