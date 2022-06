Cudowny dom, który zostaje w głowie

Na stronie homify można znaleźć wiele ciekawych Katalogów Inspiracji i pięknych domów. Niestety, często aby zobaczyć dany obiekt na żywo, trzeba przebyć bardzo daleką drogę. Holandia na szczęście jest całkiem blisko, a już na pewno jest z Polską świetnie skomunikowana. Co za tym idzie, szybki wyskok do Niderlandów to żaden problem. Obiekt, który prezentujemy poniżej, zaprojektował architekt Arend Groenewegen z Prinsenbeek w holenderskiej Brabancji. Widoczny na zdjęciach piękny, biały dom to idealny przykład udanego połączenia stylów: klasycznego, rustykalnego i nowoczesnego. Przyjrzyjmy się zatem temu budynkowi bliżej. Zarówno z zewnętrz, jak i od środka. Do dzieła!