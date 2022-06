Praktyczne akcesoria kuchenne

To małe, niepozorne cacko skrywa trzy sekrety: miejsce na noże, ostrzarkę do noży oraz deskę do krojenia. Wszystkie trzy elementy są wysuwane i łatwe do ukrycia, tak aby nie zajmowały dużo miejsca. Wystarczy je złożyć, aby uzyskać wolną przestrzeń. Poszczególne części można też z łatwością zdemontować w celu dokładnego wyczyszczenia.

