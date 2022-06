Zabawne akcesoria i przybory kuchenne

Ten komplet noży to doskonały przykład na połączenie designu z wysoką jakością. Zainspirowane azjatyckim rękodziełem, a wykonane z niemiecką precyzją, noże te wpasują się do każdej nowoczesnej kuchni. Bez względu na to, czy potrzebujemy noża do filetowania, noża do krojenia chleba, czy też do sushi- ten komplet posiada je wszystkie! Oryginalny, czerwony design nadaje tym produktom ciekawy efekt wizualny.