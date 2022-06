Prosta i wspaniała przemiana zwykłego balkonu

Aż trudno uwierzyć, że patrzymy na ten sam rozczarowujący balkon! Jasny dywan w pasy zdobi teraz odnowioną podłogę, podczas gdy kompaktowa, lecz śliczna kanapa z pluszowym obiciem zachęca do spędzenia kilku błogich chwil na powietrzu. Poduszki i nietypowe stoliki kawowe dodają elementy radości i życia do tej przestrzeni. Ten efekt pomagają osiągnąć również białe latarenki i inne elementy dekoracyjne porozwieszane po ścianach. Piękne białe donice zwieńczają balustradę, a posadzone w nich różowe i fioletowe kwiaty wprowadzają dużo koloru i życia w całą przestrzeń. Sznur śnieżnobiałych światełek rozjaśnia ciemną balustradę i wprowadza radosną atmosferę. Każdy element został dokładnie przemyślany i logicznie dobrany do reszty.