Oryginalny projekt nowoczesnego domu rodzinnego

Na ostatnim zdjęciu możemy podziwiać dom w całości, od frontu. Zaczynając od dachu, zdecydowano się utrzymać go w brązie, tak by spójnie współgrał z otoczeniem oraz drewnianymi elementami elewacji. Nawet drzwi wejściowe posiadają dodatkowe, półokrągłe przeszklenia, które nawiązują do kształtu okien. Fasadę połączono z drewnem oraz kamieniem uzyskując naturalny i ciekawy efekt. Budynek prezentuje się ponadczasowo i nowocześnie. Fantastyczny projekt jednorodzinnego domu!