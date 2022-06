Mała działka – duży dom!

Proces spełniania marzeń o własnym domu rozpoczyna się zazwyczaj od wyboru i zakupu właściwej działki. Jak to często jednak współcześnie bywa, młode rodziny stać jedynie na parcelę o niewielkim rozmiarze. Zazwyczaj są to grunty nie tylko małe, ale także wąskie. Właśnie na takie działki stworzono wyjątkowy projekt domu, który spełnia nie tylko szereg wymagań pod względem metrażu, ale jest także nowoczesny i funkcjonalny. Obejrzyjcie go z nami z zewnątrz i w środku!