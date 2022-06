Dom w bieli, który inspiruje

W dzisiejszym Katalogu Inspiracji zapraszamy Was w podróż do niemieckiego miasta Uhingen, które znajduje się w regionie Stuttgartu. Tradycyjna architektura tych okolic zachwyca, nam jednak wpadła w oko nowoczesna konstrukcja od studia architektury Schiller Architektur BDA. Jeśli marzycie o budowie własnego domu jednorodzinnego, w którym panował będzie spokój i harmonia, to ten projekt ma potencjał, by Was zainspirować! Biel znalazła się w nim w objęciach szarości betonu, co daje doprawdy wspaniałe połączenie!

Czas udać się za naszą zachodnią granicę…