Niesamowity dom drewniany

Interesujący nas dzisiaj budynek wzniesiony został w prefekturze Okayama, niedaleko Morza Wewnętrznego, na opadającym tarasowo wzgórzu. Jest to malownicza okolica, w której porośnięte lasem zbocza przechodzą w osiedla domków jednorodzinnych. To bardzo spokojna okolica, jednak działka pod budowę znajdowała się na skrzyżowaniu ulic, co sprawiało, że stworzenie projektu domu chroniącego prywatność nie było łatwym zadaniem. Podobnie rzecz się ma z ogrodem, wykopane w nim okręgi to nieszablonowy pomysł na relaks na łonie natury z dala od wzroku przechodniów.