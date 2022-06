homify 360º: fabryka Ricardo Bofill'a

Bazą tego wyjątkowego projektu jest stara fabryka cementu, sięgająca swoja historią do czasów wczesnej industrializacji. Zlokalizowana w Sant Just Devern, rodzinnym mieście Bofill'a, była najstarszą fabryką w Hiszpanii, produkującą ten materiał. Ten kompleks industrialny z pewnością nie należy do spójnych i harmonijnych, a raczej składa się z spontanicznie dobudowywanych do siebie budynków wraz z rozwojem fabryki i wzrostem produkcji. Całość jawi się jako surowa, opustoszała i częściowo zniszczona, tworząc surrealistyczną scenerię- przerażające schody donikąd, żelazne elementy zwisające z sufitów, ogromne wyłomy, ziejące ciemnością…

Na szczęście, jedną z wielu wyjątkowych kwalifikacji architektów jest spoglądanie poza to, co widoczne i namacalne, i dostrzeganie możliwości, jakie kryją się za danym budynkiem. Tak właśnie stało się w przypadku Ricardo Bofill'a, który ujrzał możliwość stworzenia czegoś pięknego i funkcjonalnego w tym pierwotnie nieatrakcyjnym środowisku.