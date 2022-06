Ławki do przedpokoju w różnych aranżacjach!

Dobrze zaplanowana aranżacja przedpokoju może stworzyć nam okazję do wykorzystania naturalnie stworzonych wnętrz jako przestrzeni do siedzenia – naszej ławki do przedpokoju. W każdym przedpokoju potrzebujemy, wieszaka czy też szafy. Jedni decydują się na szafę wolnostojącą, drudzy, coraz częściej na szafę wnękową. Szafa wnękowa daje nam możliwość bycia projektantami. To my decydujemy gdzie, co i jak. To my możemy zdecydować, że część naszej szafy będzie stanowić ławkę do przedpokoju. W projekcie obok wykorzystano niską szafkę na buty do stworzenia siedziska. By podkreślić, że szafka na buty pełni również rolę siedziska położono poduszkę. Jest to ciekawy pomysł, ale przede wszystkim jest to maksymalne wykorzystanie przestrzeni!