Nowoczesny dom o dwóch twarzach

Tak prezentuje się ten niezwykły dom z zewnątrz. Nasi specjaliści zadbali o każdy, nawet najdrobniejszy szczegół, by efekt końcowy w stu procentach zaspakajał potrzeby właścicieli. Cały obiekt posiada płaski dach, który dominuje w nowoczesnych projektach. Zwróćcie uwagę na nietypowe wejście do budynku. Domownicy oraz odwiedzający ich goście mogą dostać się do środka pokonując wcześniej niewielki mostek, prowadzący do niebieskich drzwi.