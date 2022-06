Przed i Po: Wielkie zmiany w małym domu

Wow! Efekty są świetne. Jeżeli nie jesteście pewni czy warto zabierać się za projekty rozbudowy domu, to chyba tym zdjęciem jesteśmy Was w stanie przekonać do słuszności takiej idei. Ten dom stał się bardzo otwarty i nowoczesny. Zdumiewające jak bardzo się zmienił.

Połączenie odsłoniętej cegły z tynkiem, drewnianymi podłogami i nastrojowymi, szarymi szafkami jest po prostu wspaniałe! Dodatkowa przestrzeń uzyskana przy remoncie na pewno uszczęśliwiła mieszkańców tego domu. Całość zwieńcza ukośny dach ze świetlikami. Cudowny pomysł!