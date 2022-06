homify 360°: ceglany dom w Indiach

Taras na najwyższym poziomie zapewnia widok na otaczający dom teren, dzięki umieszczeniu w jego ścianach łukowatych otworów, pełniących funkcję okien. Zadaszenie z drewna i cegieł osłania powierzchnię tarasu przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a artystycznie zaaranżowane kolumny przyciągają wzrok.

Dom z cegieł jest wyjątkowym przykładem współczesnej architektury rodem z Indii, gdyż łączy w sobie nowoczesną funkcjonalność z tradycyjnymi elementami konstrukcji i dekoracji. Co jest także bardzo wyjątkowe w tym projekcie, to użycie materiałów, które wytworzone zostały lokalnie. Cegły, które wykorzystano, zdobyto od lokalnych producentów, co znacznie obniżyło koszty budowy tego domu.