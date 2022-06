Zastawa stołowa w nowoczesnym wydaniu

Inspiracją dla tych artystycznych kieliszków do jajek są żołędzie. Samo naczynie przypominać ma dolną część żołędzia, a jako w nim umieszczone, jego czapeczkę. Grube dno kieliszka ochrania jajko przed rozbiciem, ale jego płytka forma sprawia, że można je łatwo in wygodnie jeść. Naczynia te wykonano z niekonwencjonalnego dla tego typu produktów materiału, a mianowicie betonu. Jak widać na zdjęciu, nie jawi się on jako zimny i surowy, ale dzięki pomalowaniu go farbami w przyjemnych, pastelowych kolorach, nadaje kieliszkom ciepły i przyjemny charakter. Mały produkt, ale wielki efekt!