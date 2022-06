10 fantastycznych i przytulnych salonów

Kochacie stare, ponadczasowe przedmioty, meble? Jeśli tak, to jest to propozycja właśnie dla Was. To nowoczesna i nieco szalona adaptacja retro stylu. Podstawą jest biała kanapa oraz ściany, które zestawiono z odważnymi i kolorowymi dodatkami. Klasyczny fotel, oryginalny dywan i piękne lustrzane ozdoby na ścianie dodają wyrazistości i ekstrawagancji.