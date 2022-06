Balustrady w 10 niezwykłych odsłonach!

Pleksi, plexiglas, szkło organiczne, szkło akrylowe… Słyszeliście te określenia lecz nigdy nie wiedzieliście do końca o co chodzi? Pleksi to tworzywo sztuczne, którego głównym składnikiem jest polimer. Ze względu na jego przeźroczystość wykorzystuje się je w charakterze tańszego i bezpieczniejszego substytutu szkła. Nie zbije się, chociaż niestety łatwo zarysuje. Dlatego też używane jest raczej do tworzenia pionowych, nie poziomowych płaszczyzn. Niewątpliwa zaleta pleksi to łatwość obróbki, tworzywo ma bowiem właściwości termoplastyczne. Jak wspaniale można je giąć pokazuje powyższa realizacja, kto by pomyślał, że balustrady z pleksi sprawdzają się w zestawieniu z klasycznymi schodami? Na szczęście mamy profesjonalistów homify, którzy za nas przetestują każdy szalony pomysł!