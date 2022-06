Od brzydkiego kaczątka do łabędzia- przemiana starego mieszkania

Drewniane schody zamienione na model o minimalistycznym, nowoczesnym designie- są to jedynie betonowe stopnie, przytwierdzone z jednej strony do ściany. Świetnie komponują się one z industrialnymi materiałami, wykorzystanymi do wykończenia wnętrz. Prezentują się ponadto lekko i stylowo.

O renowacji drewnianych schodów dowiecie się więcej w artykule Jak odnowić drewniane schody?