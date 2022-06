Piękny dom w kolorach szachownicy!

Znajdujemy się właśnie we wnętrzu tego oryginalnego domu. Już na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że tutaj również dominują odcienie szachownicy. W połączeniu z prostą zabudową, cała kuchnia nabrała wręcz minimalistycznego charakteru. Odpowiednia liczba szafek sprawia, że wszystkie akcesoria do gotowania są zawsze pod ręką, co jest niezwykle ważne w tym pomieszczeniu.