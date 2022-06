Nowoczesny dom na wsi

Każdy budynek to osobna historia. Jednak tak to już jest, że niektóre historie są bardziej fascynujące niż inne! Doprowadzenie do budowy domu marzeń nie zawsze jest drogą usłaną różami, niezależnie do posiadanych środków finansowych. Para obytych w świecie biznesmenów z Wielkiej Brytanii zakupiła działkę ze starą fermą kurczaków. Wydawała się im ona idealnym miejscem pod budowę domu z ich ulubionym stylu haiku, zakupili zatem plany od architekta. Kiedy jednak wystąpili o pozwolenie na budowę, spotkało ich niemałe zaskoczenie! Projekt nie tylko został odrzucony, lokalny konserwator krajobrazu nakreślił naszym właścicielom jego własną wizję zagospodarowania przestrzeni. Przypominała ona bardzo XIX-wieczne gospodarstwo.

Zaskoczona i zrozpaczona para zwróciła się na szczęście ze swoim problemem do studia DUA Architecture LLP, a gdy ci profesjonaliści biorą sprawy w swoje ręce, to możemy być pewni zachwycającego efektu końcowego!

Sprawdźmy, jak poradzili sobie w tej trudnej sytuacji…