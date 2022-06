PRZED I PO: Od pustki do nowoczesności

Salon w stanie surowym prezentował się nudno i smętnie. Wnętrze to wciąż wymagało wielu zabiegów architektonicznych, aby nadawało się do późniejszej aranżacji. Przede wszystkim należało wybrać materiał na podłogę, a także elementy oświetlenia. Pomieszczenie to nie ma dostępu do dużego okna, przez co jawi się nieco zbyt ciemno i ponuro. Odpowiednio dobrane sztuczne światło to konieczność!