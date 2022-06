Dom, dla którego warto mieszkać na wsi!

My fascynujemy się ogrodami Zen, budujemy pagody, wprowadzamy do wnętrz orientalne parawany… A w Azji? Tam to Europa jest egzotyką! Projekt, który chcemy Wam zaprezentować, wydaje się znajomy i swojski, a jednocześnie jest w nim coś zaskakującego, coś intrygującego… Nie mogło być inaczej, stoimy bowiem przed japońską interpretacją europejskiej wiejskiej chaty. Istnieje w ogóle coś takiego jak europejska wiejska chata ? Teraz możemy się poczuć jak nasi przyjaciele ze Wschodu, kiedy słyszą o stylu azjatyckim ! Ciekawie jest jednak spojrzeć na siebie (i na naszą tradycyjną architekturę) okiem osoby z zewnątrz.

Co w wiejskiej chacie najbardziej zwróciło uwagę architektów? Co wydało im się najciekawsze? Oraz najważniejsze: czy możemy się od nich czegoś nauczyć? Przekonajmy się…