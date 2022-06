Dom o powalającym wnętrzu!

Meksyk to ojczyzna nie tylko niesamowitych piramid cywilizacji prehiszpańskich, ale także zachwycającej współczesnej architektury rezydencjalnej. Dzisiaj przeniesiemy się w górzysty region Jalisco, by poznać jednorodzinny dom jak ze snu! Jest on otoczony drzewami, zatopiony w charakterystycznym meksykańskim krajobrazie. Do konstrukcji bowiem użyto lokalnych materiałów, a fasadę zdobią kolory terakoty.

Casa Claudia, bo tak został nazwany projekt, jest dziełem studia architektury Excelencia en Diseño pod przewodnictwem Jorge Arámbuly. Jak wszystkie ich wspaniałe konstrukcje, tak i ta ma unikalną estetykę, jest ekologiczna i po prostu wspaniała!

Z resztą sami zobaczcie…