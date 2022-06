Advocate's close, Edynburg, Szkocja

Interwencja urbanistyczna w historycznym mieście takim jak Edynburg w Szkocji to niezwykle delikatna operacja, zwłaszcza jeżeli planowany projekt uwzględnia dziewięć budynków znajdujących się na liście budowli chronionych ze względu na ich wartość historyczną. Rezultat prac na Advocate's close pozytywnie jednak zaskakuje, zdobywając sobie liczne nagrody, wyróżnienia i respekt społeczności architektonicznej. Eksperci z firmy Morgan McDonnell, którzy są twórcami tego projektu,otrzymali prestiżową nagrodę RIAS 2014 oraz Scottish Property Awards 2014 na początku listopada. Poza złotymi medalami, firma ta została nagrodzona 25.000 tysiącami funtów!

Sędziowie docenili zwłaszcza wyjątkową dbałość i rozwagę, z jaką połączono historyczną architekturę z nowoczesnym designem. Zwrócono uwagę na pozytywny rozwój, jaki wnosi współczesne budownictwo do tej części miasta, odświeżając jego historyczną zabudowę. Dziewięć zabytkowych budynków, o różnym przeznaczeniu- od komercyjnego do mieszkalnego- zostało włączonych w projekt. Transformacja okolicy Advocate's close zakończyła się stworzeniem przestrzeni na hotele, apartamenty, restauracje, biura, bary i kafejki. Wszystko to poprzecinane wąskimi uliczkami, tak charakterystycznymi dla starych miast.

Zobacz, jak zmieniło się centrum Edynburga po interwencji naszych architektów!