Szybki remont łazienki – proste, ale efektowne pomysły

Nawet najmniejsze dekoracje potrafią zupełnie odmienić wnętrze domu, a już szczególnie, gdy dodamy je do pomieszczenia, które raczej traktujemy wyłącznie użytkowo i nie zawsze zastanawiamy się nad doborem dodatków do niego. Jeśli do łazienki dodamy kilka ciekawych i estetycznych przedmiotów, od razu będzie wyglądać o wiele przyjemniej. W mniejszych łazienkach, w których nie mamy miejsca na dodatki, wystarczy, że jako pojemniki i dozowniki np. na mydło lub sól do kąpieli, wybierzemy coś wyjątkowego i świetnie oddającego klimat całej aranżacji.