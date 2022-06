8 nowoczesnych kuchni w czerwieni

Jednym z najważniejszych aspektów podczas dodawania koloru do wnętrza jest nauczenie się odpowiedniego zaplanowanie przestrzeni i tego, gdzie dokładnie ten kolor powinien być zaaplikowany, aby przypadkiem nie był zbyt inwazyjny, ale też nie umknął w całej aranżacji. Dodając czerwień do wnętrza powinniśmy pamiętać, że jest to kolor mocny, intensywny i będzie przyciągać uwagę. Jeśli przesadzimy z jej ilością możemy nieco przytłoczyć wnętrze.