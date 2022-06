homify 360°: dom na Jurze

W projekcie tego domu położono duży nacisk na pozytywne użycie energii cieplnej. Okna wykonane zostały z potrójnej warstwy szyb, przez co znacznie przyczyniają się one do odpowiedniej izolacji ciepła. Potrójne warstwy izolacyjne są w dzisiejszych czasach standardem w projektowaniu domów, jednak także przy okazji remontu warto wziąć ten zabieg architektoniczny pod uwagę, ze względu na szerokie spektrum zalet, jakie za sobą niesie. Przede wszystkim należy do niego podniesienie komfortu mieszkania, a także znaczne obniżenie kosztów ogrzewania.

Tym, co jest główną specyfiką tego domu, jest jego fasada, wykonana z gabionu, czyli prostopadłościennych koszy wykonanych z prętów i siatki stalowej, wypełnionych kamieniami lub żwirem. Element ten znany jest nam zwłaszcza z poboczy dróg, zwłaszcza tych na skarpach, gdzie stosuje się go do uniemożliwienia spadania kamieni i gruzu na jezdnię. Od niedawna gabion wykorzystuje się także w architekturze, jako element ozdobny. W tym przypadku zintegrowano go ze specjalnym systemem grzewczym, co sprawia, że jest to nie tylko atrakcyjny wizualnie sposób projektowania fasady, ale także zabieg o efekcie energooszczędnym. Zastosowanie gabionu nadaje budynkom indywidualny charakter, gdyż kamienie wypełniające siatkowe kosze różnią się od siebie kształtem i kolorem. Zamiast kamieni użyć można też innych materiałów, jak na przykład szkła, co wywoła jeszcze bardziej niekonwencjonalny efekt.