10 najsolidniejszych domów murowanych!

Domy murowane nie muszą prezentować gołej cegły. Tym bardziej jeżeli są wybudowane z bloczków, betonu komórkowego lub tworzywa, z którego, choć łatwo się buduje, to niekonieczne wygląda na tyle ładnie by zostawić taką elewację w stanie surowym. Stosuje się wtedy tynk, w tym wypadku biały, czyli klasyka sama w sobie. Prosta bryła z kolankowymi oknami to zarazem nowoczesna i klasyczna forma domu murowanego. Ten dom wybudowano w Szwajcarii, gdzie precyzję liczy się ponad wszystko. Jeżeli więc lubimy gdy wszystko jest jak od linijki, to jest to dom murowany dla nas.