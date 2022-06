Drugie życie góralskiej chaty

Dawny wygląd bieszczadzkiej chaty odstraszał każdego, kto odwiedził jej podwórko. Choć starano się utrzymać schludne otoczenie, to jednak stary, zaniedbany wygląd domku nie wydawał się nikomu zachęcający. Do czasu, aż domem zajęli się fachowcy biura DECO CHATA. Świeże powietrze, malownicza okolica, sąsiedztwo natury, wszystkie te czynniki natchnęły projektantów do stworzenia czegoś niesamowitego.

Zobaczcie sami jak góralska chata prezentuje się w nowej odsłonie!