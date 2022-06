TOP 10 – projekty domów dwurodzinnych!

Nawiązanie do tradycyjnej zabudowy mazowieckiej stało się inspiracją do zaprojektowania tego domu. Projekty domów dwurodzinnych nie mogą odcinać się do tradycji, która to w Polsce rodzinę stawiała zawsze ponad inne wartości. To w tradycyjnym polskim domu rodzice mieszkali z dziećmi, ci zaś z dziadkami. Tworzyli tym samym wielopokoleniowe domy, gdzie dla wszystkich starczyło miejsca. Powyższy projekt domu dwurodzinnego nawiązuje do takiej tradycji. Usytuowany w lesie z drewnianą elewacją tworzy integralna część przyrody, a domownikom daje poczucie obcowania z naturą.