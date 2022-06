Idealny dom o słodkim charakterze

Dziś zabierzemy Was do, bez mała, domu marzeń! Projektanci biura WSM wykorzystali opuszczone budynki pszczelarskie i przekształcili je na niezwykle komfortowy i elegancki dom, który zachwyca przestrzennością i uroczym stylem. Dworek położony jest nad jeziorem Starnberg w otoczeniu bajecznej przyrody. Nie zwlekajmy więc dłużej i zajrzyjmy do środka!