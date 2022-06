Od starego ceglastego budynku po nowoczesny dom marzeń

Grupa architektów z Arend Groenewegen zaprojektowała dom, w którym przejrzystość, światło i przestrzeń stanowią jedną całość. Jest to marzenie wielu osób, poszukujących wyśnionego domu, coś, co jest trudne do znalezienia, ale osiągnięcie celu stanowi nagrodę wartą poszukiwania. Ogród przylegający do posiadłości to cudowne, idylliczne miejsce, w którym można odpocząć. Stał się inspiracją do stworzenia wyjątkowego projektu remontu starego ceglastego domu o niemodnej bryle. Renowacji zostało poddane zarówno wnętrze jak i zewnętrzna elewacja. Jeśli dołączyć do naszego spaceru po tym domu, możecie to wszystko zobaczyć na własne oczy. Dajcie się zainspirować!