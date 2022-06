Tajemniczy dom ukryty w leśnej gęstwinie

Materiały użyte we wnętrzu to w zdecydowanej większości surowce naturalne. Tutaj widzimy, jak drzwi ze sklejki sosnowej otwierają się na korytarz ukazujący betonowe schody. Schody nie posiadają wsparcia strukturalnego pod sobą. Dzięki temu, pomimo faktu, że są zrobione z betonu, wydają się być lekkie jak piórko. Balustradę tworzy seria cienkich surowych prętów stalowych przymocowanych do sufitu. Połączenie stali, minimalistycznego designu i surowego betonu nadaje lekko przemysłowy charakter.