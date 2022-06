10 wyjątkowych domów z dachem dwuspadowym!

Oto dom łączący w sobie tradycję i nowoczesność. Również dach nie jest zwykły, pomimo tego, że to po prostu dach dwuspadowy. W tym domu jest on symetryczny, ale przeciwległe połacie są nachylone pod mniejszym kątem, przez co zbliża się kształtem do prostego domu z płaskim dachem, a dzięki temu ściany skośne nie przeszkadzają w urządzaniu wnętrza. Dla rozjaśnienia części na poddaszu wystarczy dodać kilka okien połaciowych, a nie będziemy narzekać na brak naturalnego światła. Jeżeli wahamy się między płaskim dachem, a dachem dwuspadowym, zwanym również dwupołaciowym, to należy się przede wszystkim zastanowić nad tym, co będzie się dobrze komponować z bryłą domu i fasadą.