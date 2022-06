6 niepowtarzalnych kuchni rustykalnych

Jest taki rodzaj kuchni, który każdy kojarzy z wystrojem babcinej chatki. Przytulna, domowa, jednocześnie prosta i wyjątkowo funkcjonalna, kuchnia z klimatem to właśnie kuchnia rustykalna. Coraz częściej w opozycji do trendu kuchni nowoczesnych, które mają lśniące blaty, jednolite ściany i wykończenia na wysoki połysk, pragniemy wrócić do atmosfery kuchni tradycyjnej, buchającej rodzinnym żarem. Kuchnia rustykalna to przede wszystkim nawiązanie do kuchni wiejskiej i jest przyjazna wszystkim wnętrzom. Jak taką kuchnię urządzić? Oto kilka przykładów na fenomenalne kuchnie rustykalne, które od razu przeniosą nas w przytulny świat domowych wypieków i własnych przetworów.