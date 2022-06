Stylowe wieszaki i stojaki na płaszcze

Każdy miłośnik mody zdaje sobie sprawę z tego, że każdy sezon to przynajmniej dwa okrycia wierzchnie. Do tego dochodzą liczne dodatki, takie jak szale, kapelusze, rękawiczki, kominy, apaszki. O wielości okryć wierzchnich wiedzą także rodziny wielodzietne. Właśnie dla tych, których ilość kurtek może przytłaczać, prezentujemy to rozwiązanie- wieszak stworzony z wielu kolorowych pinezek, zapewniający niezliczona ilość miejsca na powieszenie okryć wierzchnich każdego typu. Poza funkcjonalnością cechuje się on nowoczesnym i radosnym designem, który jest w stanie rozjaśnić nawet najciemniejszy z korytarzy!