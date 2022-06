Luksusowy dom przyjazny rodzinie!

Dom mimo ogromnego metrażu nie posiada niezagospodarowanych kątów, rogów czy zakątków, dzięki czemu jego zwiedzanie jest niezwykle ciekawe i intrygujące, nigdy nie wiadomo co kryje się za rogiem. Tutaj mamy dla Was mały przykład. Biały, smukły kredens oraz półka tworzą miejsce do eksponowania dzieł sztuki, pamiątek. W ten sposób udało się stworzyć przestrzeń do pokazania dekoracji, rzeczy, z którymi jesteśmy emocjonalnie związani bądź chcielibyśmy się pochwalić. Zdjęcia Wieży Eiffla w złotej ramie prezentuje się doskonale na tle śnieżnobiałej ściany, z resztą jak i pozostałe, cenne dodatki.