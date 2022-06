Kuchnie dopasowane do znaku zodiaku

Aranżacja wnętrza naszego domu wymaga przemyślenia, dopasowania stylizacji do naszego zmysłu estetycznego i ergonomicznego zaplanowania przestrzeni, aby wnętrze było nie tylko ładne, ale przede wszystkim funkcjonalne. Jest jeszcze coś, co może wpływać na to, jaki styl wybierzemy…

Niektórzy z nas uważają, że to kiedy się urodziliśmy i spod jakiego znaku zodiaku jesteśmy – w pewien sposób decyduje o naszych wyborach lub chociaż częściowo na nie wpływa. Każdy znak zodiaku różni się od siebie nie tylko pod względem cech osobowości, ale również zamiłowań estetycznych… Czy to prawda? Czy nasze wybory dotyczące dekoracji i aranżacji również odpowiadają znakom zodiaku? Przyjrzycie się przygotowanym przykładom i sprawdźcie sami!