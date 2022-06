10 fantastycznych pomysłów na podzial przestrzeni

Jeżeli decydujemy się na otwartą strefę dzienną to w zależności od powierzchni jaką dysponujemy i bryły, mamy możliwość stworzenia jednoprzestrzennej strefy, amfiladowej, czyli takiej o nieregularnych kształtach lub zamkniętej – oznacza to, że każde pomieszczenie jest osobne o wyraźnie określonych funkcjach. Planując strefę dzienną powinniśmy pamiętać, aby nie nadać jej zbyt wielu funkcji, co oznaczałoby ustawienie wielu mebli i akcesoriów niekoniecznie spełniających te same cele, co mogłoby stworzyć aranżacyjny chaos. W tym przypadku granice wyznacza… oświetlenie i krokwie – jest to bardziej percepcyjne wrażenie niż rzeczywisty podział.