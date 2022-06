14 sposobów na spektakularną dekorację jadalni

Projektowanie wnętrz trzyma się pewnych zasad, co nie oznacza, że nie można ich czasami łamać! Tak więc, nie bójmy się łączyć i mieszać różnych stylów przy projektowaniu nowoczesnego salonu, jadalni, czy sypialni. Szczególnie w jadalni warto pobawić się stylami i znaleźć taką mieszankę, która będzie odpowiadała każdemu z domowników.

Zestawienie ze sobą krzeseł należących do różnych nurtów spowoduje, że przestrzeń nabierze wyjątkowego charakteru. W takim przypadku, warto jednak pamiętać, żeby nie przesadzić z innymi ozdobami. Postarajmy się pamiętać o złotej zasadzie: co za dużo, to niezdrowo!