38 m² pełne stylu i wygody

Małe mieszkanie, duży problem – chyba każdy z nas doskonale wie o czym mowa. Problem zagospodarowania małych przestrzeni polega przede wszystkim na nieumiejętności funkcjonalnego rozplanowania mebli, złym doborze wzorów, kolorystyki i tekstur oraz w efekcie końcowym przytłoczeniu wnętrza i spowodowaniu, że prezentuje się ponuro, ciasno i niefunkcjonalnie. My dziś chcielibyśmy zaprezentować Wam genialny przykład na aranżację malutkiego mieszkania o całkowitej powierzchni 38 m2. Zobaczcie jak efektownie i kreatywnie może zaprojektować mieszkanie o ograniczonym metrażu, tak by spełniało nie tylko podstawowe wymogi gospodarzy, ale także wyróżniało się fantastycznym stylem, kolorem i doskonałym zagospodarowaniem przestrzeni. Myślicie, że to niemożliwe? Zapraszamy z nami!