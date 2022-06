Luksusowa willa, która inspiruje

Luksusowa willa, którą dziś Wam przedstawimy, znajduje się w mieście Merida, w północnej części półwyspu Jukatan, w Meksyku. Miasto cieszy się dużą popularnością wśród turystów, ponieważ powstało na gruntach miasta Majów. Ogrom atrakcji, piękne widoki oraz niecodzienna architektura to powody, dla których ten kierunek cieszy się tak dużym powodzeniem. To właśnie tutaj znajduje się nasz dzisiejszy bohater artykułu, czyli stylowa i niezwykle luksusowa willa, która zachwyciła nas swoim nowoczesnym i eleganckim wyglądem. Dom zaprojektowała grupa niezwykle zdolnych i kreatywnych architektów z pracowni Ancona + Ancona Arquitectos. Jeśli jesteście zaciekawieni tym jak willa prezentuje się od środka oraz jak udało się połączyć elegancki charakter pomieszczeń z nowoczesnością i współczesnym klimatem to zapraszamy Was do zwiedzania!