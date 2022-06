Praktyczny i nowoczesny dom

Dziś zaprezentujemy Wam projekt, który łączy w sobie to, co najlepsze w nowoczesnej architekturze-minimalistyczną bryłę oraz innowacyjne materiały wykończeniowe. Jest to dom o geometrycznej, sześciennej formie oraz płaskim dachu, który wykorzystano na stworzenie przestronnego tarasu. Prezentuje się niezwykle oryginalnie nie tylko z zewnątrz, ale także w środku. Przekonajcie się sami!