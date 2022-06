9 niezwykłych domów o nowoczesnych elewacjach!

Ten piękny wyłożony drewnem dom wspaniale komponuje się w spokojnym wiejskim otoczeniu. Drewno na elewacje, które w tym przypadku tak dobrze podkreśla buraczany kolor dachówki musi być wysuszone do wilgotności na poziomie 15 -18%. Ta nowoczesna elewacja nadaje budynkowi solidności ale i swojskiego wyrazu. Do najtrwalszych rodzajów drewna należy dąb i modrzew. Najczęściej wykorzystywany jednak do nowoczesnych elewacji jest świerk i sosna. Ta ostatnia jest trwalsza i odporna na czynniki atmosferyczne takie jak słońce, burze, grad czy mróz.

Nowoczesne elewacje drewniane charakteryzuje duża przepuszczalność, która pozwala na oddychanie ścian. W tym przypadku drewno zostało zestawione z kamiennym dołem. Obydwa materiały bardzo dobrze się ze sobą komponują.