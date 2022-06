25-lecie upadku muru berlińskiego

Wczoraj, 9 listopada 2014 roku, obchodziliśmy 25. rocznicę upadku muru berlińskiego. Już od piątku w Berlinie świętowano tę wyjątkowe wydarzenie, które zapoczątkowało erę zjednoczonych Niemiec, a co więcej, zjednoczonej Europy. To właśnie 25 lat temu, 9 listopada 1989 roku, tysiące mieszkańców Berlina przybyło pod mur oddzielający stronę wschodnią od zachodniej i zburzyło tę sztuczną barierę, która dzieliła miasto przez ponad trzydzieści lat. Wydarzenie to stało się symbolicznym zakończeniem podziału Europy na bloki i początkiem nowej ery w historii kontynentu.

Abu uczcić tę okrągłą rocznicę, władze miasta Berlina, we współpracy z organizacją Kulturprojekte Berlin oraz Fundacją Roberta Havemanna, zorganizowały serię wydarzeń kulturalnych, artystycznych i happeningów pod hasłem LICHTGRENZE, Świetlna Granica.

Zobaczcie, jak w Berlinie świętowano 25. rocznicę upadku muru berlińskiego. Dajcie porwać się magii świateł!